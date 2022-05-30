Кина не будет: Netflix подтвердил свой уход с российского рынка

В компании Netflix подтвердили уход стримингового сервиса с российского рынка. За несколько дней до официального объявления российские пользователи платформы начали жаловаться на её работу — зайти на сайт было возможно только с использованием VPN-сервисов. Ранее на фоне спецоперации на Украине видеосервис объявил о приостановке своей деятельности в стране. Компания в том числе отказалась от производства ряда российских кинопроектов.

В понедельник, 30 мая, в компании Netflix подтвердили отключение видеосервиса на территории России, сообщают СМИ со ссылкой на AFP. В компании подчеркнули, что отключили российским пользователям доступ к контенту после окончания текущего платёжного цикла.

Подписчики начали жаловаться на работу официального сайта Netflix ещё в пятницу, 27 мая: он запускался в России только при использовании VPN-сервисов. В противном случае на странице появлялось сообщение, что площадка недоступна. При этом приложение некоторое время работало, но без возможности просмотра контента.

В Роскомнадзоре сообщили, что не ограничивали функционирование стримингового сервиса.

«Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. В марте 2022 года аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

В конце февраля, вскоре после начала военной спецоперации на Украине, Netflix сообщил об отказе транслировать 20 российских бесплатных федеральных каналов, вещание которых с 1 марта 2022 года стало обязательным для любой иностранной площадки, входящей в реестр аудиовизуальных сервисов.

«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис», — заявил представитель стримингового сервиса в беседе с Variety.

Также компания остановила производство ряда российских оригинальных проектов. Среди них сериал «Анна К» — современная интерпретация романа Льва Толстого «Анна Каренина». Ожидалось, что действие ленты развернётся в Москве и Санкт-Петербурге, а также в российской глубинке. Среди главных героев — наследник бизнеса в сфере металлургии Алексей Вронский. На главную роль светской львицы Анны Карениной была утверждена Светлана Ходченкова.

Кроме того, Netflix отказался от производства сериалов «ЗАТО» Станислава Либина и Дарьи Жук и «Ничего особенного». На главную роль в последнем был утверждён Юра Борисов. Также неизвестна судьба фильма Netflix с Александром Петровым.

Приостановка работы стримингового сервиса на территории России негативно отразилась на квартальном отчёте Netflix, обнародованном 19 апреля. В компании впервые с 2011 года объявили о падении количества подписчиков. По итогам I квартала 2022 года их оказалось на 200 тыс. меньше по сравнению с IV кварталом 2021-го. При этом в России на Netflix были подписаны 700 тыс. пользователей. В результате акции компании упали на 35%.

В ответ на уход стримингового сервиса с российского рынка зрители подали к компании коллективный иск с требованием вернуть доступ к контенту Netflix. Также обсуждался вопрос о компенсации морального ущерба.

Как объяснила в беседе с RT руководитель группы юристов Destra Legal Юлия Алейник, представляющая интересы участников иска, видеосервис нарушил собственное пользовательское соглашение.

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«Когда пользователи регистрируются на сайте Netflix, они соглашаются на правила использования сервиса. В частности, пользовательским соглашением предусмотрено автоматическое продление подписки в случае, если пользователь сам не отказался. Прекращая в одностороннем порядке эту подписку, сервис нарушает и своё собственное соглашение, то есть условия договора, которые сам придумал для своих потребителей, и российское законодательство, которое по умолчанию запрещает односторонний отказ от исполнения договора с потребителями», — говорит Юлия Алейник.

Netflix — не единственный производитель видеоконтента, который остановил свою деятельность в России на фоне спецоперации. Доступ к своей продукции российским зрителям ограничил Amazon Prime Video, а крупнейшие голливудские студии отказались от проката своих новых картин на территории страны. Так, российские зрители не смогли посмотреть в кинотеатрах ленты «Бэтмен», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Затерянный город», «Соник 2 в кино», «Морбиус», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и многие другие.