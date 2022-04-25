«Сервис нарушает своё собственное соглашение»: российские зрители подали коллективный иск к Netflix

Российские пользователи Netflix подали коллективный иск к компании с требованием восстановить доступ к контенту видеосервиса. Также обсуждается вопрос о моральной компенсации. По словам юриста, представляющего интересы заявителей, вероятность удовлетворения требований велика, поскольку Netflix нарушил российское законодательство, а также правила собственного пользовательского соглашения.

Российские пользователи Netflix подали коллективный иск к видеосервису. Как пишут «Ведомости», заявители требуют восстановления доступа к подписке платформы, который был ограничен в марте на фоне начала спецоперации России на Украине.

«Пользователи в иске требуют восстановить доступ к контенту, продлить подписку, и сейчас со всеми участниками коллективного иска обсуждается вопрос о моральной компенсации за нарушение прав потребителей. Сколько они сочтут возможным потребовать по взысканию с сервиса и как оценят нравственные страдания — сейчас в процессе обсуждения. Впоследствии иск будет уточнён в этой части», — рассказала в беседе с RT руководитель группы юристов Destra Legal Юлия Алейник, представляющая интересы участников иска.

Она подчеркнула, что в своём иске «в первую очередь пользователи исходят из нарушения пользовательского соглашения».

«Когда пользователи регистрируются на сайте Netflix, они соглашаются на правила использования сервиса. В частности, пользовательским соглашением предусмотрено автоматическое продление подписки в случае, если пользователь сам не отказался. Прекращая в одностороннем порядке эту подписку, сервис нарушает и своё собственное соглашение, то есть условия договора, которые сам придумал для своих потребителей, и российское законодательство, которое по умолчанию запрещает односторонний отказ от исполнения договора с потребителями», — говорит юрист.

Алейник отметила, что, согласно пользовательскому соглашению, Netflix обязан уведомлять своих подписчиков о любых изменениях за 30 дней, однако они узнали о приостановке работы площадки в России и прекращении действия подписок накануне — «срок был нарушен со стороны самого сервиса».

«Это первое, из чего мы исходим в иске, и второе — концепция публичной оферты. Публичная оферта в соответствии с российским правом — это такой институт, согласно которому любой, кто согласится на условия этой оферты, имеет право на заключение договора. Сервис продолжает свою работу, просто в отношении российских пользователей был прекращён доступ, что тоже является нарушением положения законодательства по той самой публичной оферте», — объясняет Юлия Алейник.

По её прогнозам, вероятность удовлетворения выдвинутых требований велика, поскольку присутствует факт нарушения договора, «что является хорошим основанием».

© Кадр из фильма «Милашки»

В результате приостановки работы Netflix на территории России за I квартал 2022 года видеосервис лишился 200 тыс. подписчиков при прогнозе роста их числа на 2,5 млн.

Согласно отчёту, обнародованному 19 апреля, без учёта потерь в России за три месяца клиентская база Netflix увеличилась всего на 500 тыс. подписчиков. Согласно прогнозам, за II квартал видеосервис потеряет ещё 2 млн подписчиков.

После публикации отчёта акции Netflix упали более чем на 35%. Компания потеряла $54,4 млрд рыночной капитализации за ночь, что стало крупнейшим однодневным падением в её истории.

Netflix уже анонсировал некоторые меры, направленные на привлечение новых подписчиков. В частности, руководство видеосервиса разрабатывает план монетизации обмена паролями. По данным Variety, более 100 млн домохозяйств имеют доступ к контенту площадки, при этом не платя за подписку — для входа в учётную запись они используют чужие данные. Ранее Netflix начал тестировать легальную систему совместного использования паролей в Чили, Коста-Рике и Перу. Согласно новым правилам, клиенты платформы получат возможность подключить к своей подписке до двух дополнительных учётных записей по цене от $2 до $3 в месяц. Если Netflix введёт такую систему во всём мире, то сможет дополнительно получать около $1,6 млрд в год.

Также по теме «Настало время»: Netflix будет выпускать видеоигры Компания Netflix займётся выпуском видеоигр. В их число войдут как проекты, основанные на оригинальных фильмах и сериалах площадки,...

Кроме того, видеосервис может запустить более дешёвую подписку с поддержкой рекламы. В настоящее время зрители платят за доступ к контенту площадки от $9,99 до $19,99 в месяц.

Также Netflix намерен привлечь новых пользователей видеоиграми. О намерении компании выйти на новый рынок стало известно летом 2021 года. Тогда сообщалось, что планируется как выпуск игр, связанных с оригинальными фильмами и сериалами видеосервиса, так и независимых проектов. Доступ к ним будет осуществляться в рамках основной подписки на Netflix.

По данным The Washington Post, за последние несколько месяцев компания наняла нескольких руководителей для своего игрового подразделения и делает на это направление большие ставки.

В то же время Netflix закрыл подразделение, занимавшееся производством анимации, — уволены директор по творческому развитию оригинальных анимационных проектов Фил Ринда и несколько его подчинённых. Как пишет TheWrap, сериалы, которые уже вышли на видеосервисе и стали популярными, не получат продолжения, а несколько планировавшихся громких проектов отменено. Среди них адаптация серии комиксов «Кость» Джеффа Смита.

Интересно, что Илон Маск нашёл иную причину проблем, с которыми столкнулся Netflix. По мнению предпринимателя, из-за «вируса пробужденчества» стриминговую платформу становится «невозможно смотреть».

Видеосервис в самом деле неоднократно критиковали за поднятие спорных тем. Так, на платформе вышел фильм французского производства «Милашки», в котором рассказывается история взросления 11-летней девочки. Героиня ищет признания в своей религиозной семье и в танцевальной группе. Лента вызвала негативную реакцию зрителей, а Родительский телевизионный совет призвал Белый дом провести расследование в отношении контента Netflix, который сексуализирует детей.

Видеосервис критиковали и из-за слишком пристального внимания к темам ЛГБТ и расизма. По мнению политического сатирика Тима Янга, авторы контента Netflix в первую очередь заботятся не о качестве, а о том, чтобы тот или иной проект включал некий процент представителей ЛГБТ-сообщества и разных рас, а также затрагивал определённые темы.