«Настало время»: Netflix будет выпускать видеоигры

Компания Netflix займётся выпуском видеоигр. В их число войдут как проекты, основанные на оригинальных фильмах и сериалах площадки, так и принципиально новые. Доступ к ним получат все обладатели стандартной подписки. Для развития нового направления Netflix привлёк опытного гейм-дизайнера, ранее сотрудничавшего с компаниями Oculus VR и Electronic Arts. Ожидается, что интерактивная продукция позволит платформе привлечь подписчиков и укрепить позиции на рынке стриминга.

Американский видеосервис Netflix объявил о планах по выпуску видеоигр. Согласно данным Variety, создание новой продукции площадка расценивает как ещё один способ привлекать и удерживать аудиторию.

«Мы как никогда в восторге от фильмов и сериалов, предлагаемых на нашей платформе, и рассчитываем на долгий период роста инвестиций и расширения всех имеющихся у нас категорий контента, но, поскольку мы уже почти десять лет занимаемся оригинальным контентом, мы считаем, что настало время узнать больше о том, как наши подписчики относятся к играм», — говорится в заявлении Netflix.

Для разработки нового направления видеосервис уже нанял опытного гейм-дизайнера Майка Верду. Ранее он работал в компаниях Oculus VR и Electronic Arts и приложил руку к созданию таких игр, как Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge и Mission Critical. Также он трудился над вышедшей в 2000-х серией «Властелин колец».

Netflix уже экспериментировал с интерактивными проектами. В 2018 году компания презентовала фильм «Чёрное зеркало: Брандашмыг», предлагающий зрителям самостоятельно определять действия ключевого персонажа. Также платформе принадлежат игры по сериалу «Очень странные дела».

Некоторые новые игры Netflix будут связаны с оригинальными фильмами и сериалами площадки. В то же время видеосервис планирует выпускать независимые проекты. В компании подчёркивают, что отдельно платить за них пользователям не придётся — продукция будет доступна в рамках основной подписки на Netflix. Ожидается, что первыми выйдут игры для мобильных устройств.

Анонс был сделан в рамках отчёта Netflix за II квартал 2021-го. За последние три месяца видеосервис, в минувшем году достигший рекордного роста численности подписчиков, привлёк 1,5 млн новых пользователей. Это довольно скромный показатель по сравнению с бурным темпом роста, который наблюдался ранее. В то же время компания лишилась 430 тыс. подписчиков в основном регионе — США и Канаде.

Как отмечает Variety, столь небольшой прирост пользователей связан с серьёзной конкуренцией на рынке стриминга, в которой участвуют такие крупные площадки, как Disney Plus, HBO Max, Peacock, Discovery Plus и Paramount Plus.

Видеоигры, скорее всего, справятся со своей задачей и приведут на Netflix новых пользователей, поскольку подобную продукцию не предлагает никто из основных конкурентов компании, пишет Bloomberg.

В то же время Netflix работает над другими инициативами по привлечению дополнительных источников дохода, включая тематическую продукцию и прямые трансляции. Кроме того, компания продолжает активно производить видеоконтент. Согласно отчёту, за I полугодие 2021-го Netflix потратил на него $8 млрд, что на 41% больше, чем в 2020-м. Амортизация контента проектов в 2021 году обойдётся компании примерно в $12 млрд. В 2020-м эта цифра была на 12% ниже.

Несмотря на слабый прирост количества подписчиков, Netflix остаётся лидером на рынке стриминга. Его аудитория составляет более 200 млн человек, а контент доступен не менее чем в 190 странах. На втором месте — Amazon Prime Video. У него 150 млн подписчиков.

В конце 2019 года были запущены ещё две платформы, способные составить конкуренцию стриминговым гигантам, — Apple TV+ и Disney+. Численность аудитории последней в марте 2021-го достигла 100 млн человек.

В последние годы и другие компании стремятся запустить собственные видеосервисы ради дополнительного дохода от своей продукции. Одной из них стал агрегатор рецензий Rotten Tomatoes. Его площадка The Rotten Tomatoes Channel предлагает зрителям развлекательные шоу с участием кинематографистов, дискуссии и документальные сериалы о кинопроизводстве.

Кроме того, в июле стало известно, что гиганты Comcast и ViacomCBS обсуждают возможность сотрудничества в области международного стриминга. Сейчас Comcast владеет американским видеосервисом Peacock и британским Sky Now. В активе у ViacomCBS — популярная площадка Paramount+, которая, по ожиданиям компании, уже в 2022 году будет доступна в 45 странах.