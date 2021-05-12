Линейное вещание и оригинальный контент: Rotten Tomatoes запустил стриминговый сервис

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes запустил собственный стриминговый сервис — The Rotten Tomatoes Channel. Платформа предложит зрителям эксклюзивные сериалы о киноиндустрии, интервью со звёздами, дискуссии и обширный каталог трейлеров.

Портал Rotten Tomatoes объявил о запуске собственного стримингового сервиса. Платформа, получившая название The Rotten Tomatoes Channel, предложит зрителям эксклюзивные сериалы о кинопроизводстве, интервью и развлекательные шоу с участием популярных кинематографистов, дискуссии о фильмах и сериалах и много других материалов.

Также пользователям The Rotten Tomatoes Channel будут доступны подборки лучших фильмов и телевизионных шоу различных жанров, сформированные на основе отзывов кинокритиков.

В отличие от других стриминговых сервисов, The Rotten Tomatoes Channel не планирует предоставлять видео по запросу. Его вещание будет линейным, как у традиционных телеканалов.

На данный момент на новом стриминговом сервисе доступны как минимум десять эксклюзивных проектов. Контент транслируется круглосуточно платформой The Roku Channel. Позднее он также появится на площадках Peacock и XUMO TV. В то же время руководство проекта ведёт переговоры с другими дистрибьюторами. Продукция The Rotten Tomatoes Channel полностью бесплатна.

Сервис принадлежит американской компании Fandango, занимающейся продажей билетов в кинотеатры, а также распространением медиапродукции посредством своих сервисов. Как отмечает Variety, запуск стримингового сервиса создаст новые точки входа в экосистему Fandango и позволит компании расширить охват аудитории.

«Мы рады расширить взаимодействие с нашими поклонниками через OTT-канал Rotten Tomatoes. Канал не просто станет круглосуточной развлекательной площадкой, но и продолжит выполнять миссию нашего бренда — помогать фанатам находить контент для просмотра, рекомендуя лучшие фильмы, телепередачи и стримы», — рассказал Сандро Корсаро, первый вице-президент и креативный директор Rotten Tomatoes.

Rotten Tomatoes известен как агрегатор кино- и телевизионных рецензий. На их основе формируется рейтинг каждого проекта, дающий представление о его качестве. Лента, получившая более 60% положительных отзывов кинокритиков, считается «свежей», а фильмы и сериалы с меньшей долей позитивных оценок получают статус «гнилой». Картины с постоянным рейтингом не менее 75% удостаиваются «сертификата свежести». Также на портале формируется рейтинг каждого проекта, основанный на отзывах широкой аудитории.

Конкуренция на рынке стриминга

Стриминговые сервисы изначально задумывались как дополнительный способ распространения продукции, представленной на DVD и доступной для скачивания в интернете. Однако широкое распространение интернета и обилие устройств для потоковой передачи привело к падению популярности кабельного телевидения и росту зрительского интереса к подобным площадкам.

За последние несколько лет многие компании в надежде извлечь дополнительную выгоду из своей медиапродукции запустили собственные стриминговые сервисы. Это привело к серьёзной конкуренции на рынке потокового вещания.

На данный момент в этой сфере лидирует Netflix. По данным портала Visual Capitalist, контент видеосервиса доступен более чем в 190 странах, а общее число подписчиков составляет 203,7 млн человек. На втором месте — Amazon Prime Video со 150 млн подписчиков.

В конце 2019 года были запущены две новые площадки, способные составить конкуренцию стриминговым гигантам, — Apple TV+ и Disney+. Последний, несмотря на не самый разнообразный каталог на момент старта, включавший лишь один оригинальный сериал, быстро завоевал популярность и набрал почти 95 млн подписчиков чуть более чем за год.

По данным компании «Медиалогия», большинство российских зрителей также выбирают для себя продукцию Netflix. В пятёрку лидеров входят Okko, «КиноПоиск HD», IVI и Megogo.

Как отмечает автор издания PC Magazine Бен Мур, успех стриминговых сервисов зависит прежде всего от их каталогов. Поэтому многие площадки вкладывают большие средства в производство качественного оригинального контента. Среди наиболее выдающихся проектов Netflix — сериал «Очень странные дела», Amazon привлекает подписчиков в том числе своим шоу «Удивительная миссис Мейзел», а в числе популярной продукции Hulu — фантастическая драма «Рассказ служанки».