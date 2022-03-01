Без «Бэтмена» и «Морбиуса»: какие западные компании отменяют релизы своих фильмов в России

Крупные киностудии, в их числе Warner Bros. и Sony, отменяют прокат своих лент в России. В марте 2022 года компании должны были выпустить нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном и «Морбиуса» с Джаредом Лето. Ранее о приостановке поставки картин в Россию сообщила The Walt Disney Company, а стриминговый сервис Netflix, вопреки российскому законодательству, отказался от трансляции 20 федеральных каналов. Данные решения западные компании объясняют последними событиями на Украине.

Американская кинокомпания Warner Bros. отказалась от выпуска нового «Бэтмена»‎ в России за день до выхода ленты в прокат. По данным The Hollywood Reporter, на такие меры компания пошла «в свете гуманитарного кризиса» на территории Украины. ‎

«Компания WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма «Бэтмен»‎ в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации»‎, — говорится в заявлении представителя Warner Bros.

В России премьера фильма «Бэтмен»‎ Мэтта Ривза (фильмы серии «Планета обезьян») должна была пройти вечером 1 марта 2022 года. Главную роль в ленте исполнил Роберт Паттинсон, вместе с ним в картине снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и другие. В ближайшее время Warner Bros. планирует выпустить в России третью часть приквела фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»‎ (14 апреля 2022 года) и анимационную ленту «Суперпитомцы»‎ о друге Супермена собаке Крипто (19 мая 2022 года).

Кадр из фильма «Бэтмен»

Вслед за Warner Bros. от демонстрации своих фильмов в России отказалась студия Sony, ранее анонсировавшая ленту Даниэля Эспиносы «Морбиус» с Джаредом Лето. В российских кинотеатрах картину должны были показать 24 марта 2022 года. В центре сюжета — доктор Майкл Морбиус, который в попытках вылечиться от редкого заболевания ставит на себе эксперимент с кровью летучих мышей. Действие фильма разворачивается во вселенной Человека-паука и Венома.

«Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и вызванную ими неопределённость и гуманитарный кризис в регионе, мы приостанавливаем запланированные прокатные релизы в России, включая предстоящий выход фильма «Морбиус»‎, ‎— сообщает представитель Sony.

О приостановке поставок фильмов в Россию первой среди крупных кинокомпаний сообщила The Walt Disney Company. В соответствии с заявлением медиаконгломерата была отменена в том числе премьера мультфильма «Я краснею»‎ (10 марта 2022 года). В центре сюжета анимационной ленты — девочка-подросток Мэй Ли, которая каждый раз от излишнего волнения превращается в большую красную панду.

«Деловые решения мы будем принимать в зависимости от развития ситуации», — говорится в официальном заявлении The Walt Disney Company на странице в Twitter.

Statement from The Walt Disney Company in response to the crisis in Ukraine: pic.twitter.com/avf6HoECPt — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 1, 2022

5 мая 2022-го в России должна состояться премьера ленты Disney и Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»‎ с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Премьера картины должна стать одной из главных для киностудии в 2022 году.

28 февраля стало известно, что популярный стриминговый сервис Netflix отказался от трансляции 20 отечественных бесплатных федеральных телеканалов, тогда как с 1 марта 2022 года российским законодательством было предусмотрено их обязательное вещание.

«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы на наш сервис»‎, — сообщил изданию Variety представитель Netflix.

В список 20 каналов в том числе входят Первый канал‎, «Россия»‎, НТВ и «Спас»‎. В ноябре 2021-го Роскомнадзор внёс стриминговый сервис в реестр аудиовизуальных платформ, которые ежедневно посещают свыше 100 тыс. пользователей. На тот момент Netflix был единственным иностранным сервисом, попавшим в этот перечень. Владельцы платформ из реестра, в частности, должны не допускать, чтобы их сервисы использовали в целях совершения преступлений. Такие платформы обязаны устанавливать возрастные ограничения для фильмов и сериалов, а также транслировать 20 государственных телеканалов.

Также сообщается, что руководство голливудских студий рассматривает возможность отказаться от проката в России в связи с событиями на Украине.

По информации The Hollywood Reporter, данное решение может быть обусловлено вероятностью отключения России от платёжной системы SWIFT. Отмечается, что в таком случае для зарубежных компаний будет затруднительно получать деньги от локальных представительств. Тем не менее Американская ассоциация кинокомпаний отказывается комментировать этот вопрос.

Ранее стало известно, что на сайте украинской киноакадемии появилась петиция с призывом к международному киносообществу бойкотировать российскую киноиндустрию.

В петиции говорится, что результатом попадания российских фильмов в программы крупных кинофестивалей становится повышение лояльности к российской культуре. Таким образом, полагает украинская сторона, российские фильмы не должны участвовать в международных смотрах.