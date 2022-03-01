Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Нетребко и Гергиевым

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Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с оперной певицей Анной Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым. Об этом сообщил управляющий директор оперы Серж Дорни.
Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Нетребко и Гергиевым
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  • © Pascal Le Segretain

«В свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменяет существующее сотрудничество», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что Валерий Гергиев отстранён от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. 

Как отмечается, обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер потребовал от дирижёра «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, так и не сделал этого.

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