Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Нетребко и Гергиевым

Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с оперной певицей Анной Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым. Об этом сообщил управляющий директор оперы Серж Дорни.

«В свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменяет существующее сотрудничество», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что Валерий Гергиев отстранён от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра.

Как отмечается, обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер потребовал от дирижёра «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, так и не сделал этого.