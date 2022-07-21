Захарова назвала несостоятельными обвинения во влиянии на внутренние процессы в Италии
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«Доносящиеся с Апеннинского полуострова обвинения в адрес России со стороны отдельных политиков в провоцировании дестабилизации ситуации в Италии необоснованны, несостоятельны. Они просто не имеют доказательной базы», — сказала она.
- Захарова назвала несостоятельными обвинения во влиянии на внутренние процессы в Италии
Премьер-министр Италии Марио Драги ранее подал в отставку.
Отмечается, что Драги уже подавал заявление об отставке, но 14 июля президент страны Серджо Маттарелла не принял её.