«Москва укрепляет позиции на Ближнем и Среднем Востоке»: как прошёл визит Путина в Иран

Президент Владимир Путин положительно оценил сотрудничество России, Ирана и Турции по вопросу сирийского урегулирования. По итогам трёхстороннего саммита в Тегеране он констатировал, что участникам астанинского формата, несмотря на некоторые разногласия, удалось существенно снизить уровень насилия в Сирии. Российский лидер провёл также двусторонние встречи со своими иранским и турецким коллегами. Как отметил Путин, отношения с этими государствами активно развиваются по различным направлениям. По словам аналитиков, визит президента в Тегеран стал ещё одним шагом на пути усиления влияния Москвы в макрорегионе Ближнего и Среднего Востока.

Президент России Владимир Путин 19 июля посетил с рабочим визитом Иран, где провёл ряд встреч на высшем уровне с лидерами исламской республики и Турции. Как отмечали в Кремле, главной целью этой поездки было участие российской стороны в трёхсторонних переговорах по Сирии в рамках так называемого астанинского формата. Однако в Тегеране Владимир Путин участвовал и в двусторонних переговорах.

«Поворотный этап»

Визит российского лидера начался со встречи с иранским президентом Ибрагимом Раиси, в ходе которой Путин особо отметил позитивную динамику в отношениях двух стран.

«У нас действительно отношения развиваются хорошими темпами. Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в беседе с президентом Ирана подробно обсуждались конкретные аспекты двустороннего взаимодействия в политической и экономической сферах.

«Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетике, промышленности и транспорте. Условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчётах между нашими странами», — отметил российский лидер.

В ходе общения с журналистами по итогам саммита Путин подчеркнул, что за последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40%.

Обсуждалось на встрече и развитие инфраструктуры. В частности, создание транспортного железнодорожного маршрута Север — Юг, по которому уже запущен пробный состав.

«Россия в этом заинтересована, потому что мы будем с севера России, из Петербурга, прямо выходить в Персидский залив. Очень интересный и перспективный маршрут. Вопрос там заключается в том, чтобы построить участок, повторяю, всего 146 км. Российская сторона готова это сделать. Нам нужно договориться об условиях этого строительства», — сообщил глава РФ.

Владимир Путин на переговорах с Ибрагимом Раиси

kremlin.ru

Российский лидер также вновь подтвердил поддержку Москвой Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который фактически перестал действовать после выхода из него США во время президентства Дональда Трампа. Сейчас идут переговоры о восстановлении соглашения.

В свою очередь, Раиси в ходе переговоров с Путиным заявил: «Я очень надеюсь, что ваш официальный визит в Исламскую Республику Иран станет таким же поворотным этапом в том, что касается повышения отношений по вопросам региональной, а также международной повестки дня».

Президент РФ также провёл переговоры с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. По словам Путина, на встрече затрагивались стратегические вопросы российско-иранских отношений.

«С обеих сторон была подтверждена приверженность их дальнейшему всемерному развитию в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе. Выражена готовность к конструктивному партнёрству в решении острых региональных и международных проблем», — подчеркнул президент.

При этом аятолла Али Хаменеи выразил мнение, что Североатлантический альянс, использовав крымский вопрос в качестве предлога, мог бы начать войну с РФ, если бы его не остановили на Украине.

«Если дорога для НАТО открыта, то оно не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», — цитирует Хаменеи ТАСС.

В ходе рабочего визита Владимир Путин встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи

AP

© Office of the Iranian Supreme Leader

Верховный лидер Ирана также подчеркнул, что США должны покинуть территорию Сирии.

«Другой важной проблемой в Сирии является оккупация Соединёнными Штатами плодородных и богатых нефтью районов к востоку от Евфрата, которая должна быть устранена путём изгнания США», — приводит слова Хаменеи агентство IRNA.

Турецкий посредник

В Тегеране Владимир Путин также встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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По словам президента РФ, на этих переговорах среди прочего обсуждалась проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок российского и украинского зерна на мировые рынки. В связи с этим он поблагодарил турецкого коллегу за посреднические усилия в этом процессе, однако отметил, что не все вопросы ещё решены.

Напомним, сейчас вывоз зерна с Украины морским путём заблокирован из-за того, что Киев заминировал подходы к портам.

В ходе итогового брифинга Путин подчеркнул, что Москва готова содействовать вывозу украинской сельхозпродукции, если будут сняты ограничения на экспорт российского зерна.

«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Об этом мы договаривались изначально с международными организациями. Они взяли на себя труд всё это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе и наши американские партнёры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время», — заявил глава государства.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Тегеране

kremlin.ru

Прокомментировал Путин и посредничество Турции в переговорном процессе между Москвой и Киевом. По его словам, Анкара много делает для создания необходимых условий для нормализации ситуации, но при этом в конечном счёте всё зависит от желания сторон исполнять достигнутые договорённости.

«Известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать, но, как известно, после этого — и для того, чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева, — киевские власти отказались от исполнения этих соглашений. Они же были фактически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договорённости. А мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — констатировал российский лидер.

Трёхсторонний диалог

После двусторонних встреч в Тегеране прошёл саммит астанинской «тройки», в ходе которого Владимир Путин отметил высокую эффективность этого формата в сирийском урегулировании.

«Благодаря эффективной совместной работе наших трёх стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается. Разгромлены основные силы ИГИЛ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране. Законные власти вернули контроль над большей частью территории страны», — сообщил глава РФ.

Он отметил, что за время работы астанинского формата удалось запустить в Сирии реальный политико-дипломатический процесс урегулирования на базе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

«Видим в качестве задачи на ближайшую перспективу условиться о конкретных шагах по содействию межсирийскому инклюзивному политическому диалогу, то есть на практике реализовать нашу договорённость о создании условий, при которых сирийцы сами, без вмешательства извне, могли бы определить судьбу своей страны», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Москва, Тегеран и Анкара на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в 2018 году решили создать конституционный комитет.

«При поддержке России, Ирана и Турции, а также при участии спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии сирийскими сторонами в рамках комитета достигнут заметный прогресс. Важно, что сирийцы проявили готовность договариваться, искать и находить консенсусные развязки по приоритетным вопросам, связанным с будущим устройством своего суверенного государства», — отметил российский лидер.

Трёхсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции

© Кадр: видео RT

Путин также призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии террористических и экстремистских группировок, указав на деструктивную роль США в этом вопросе.

«Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединёнными Штатами, которые используют широкий арсенал средств политического и экономического воздействия, всячески поощряют сепаратистские устремления в отдельных регионах страны... грабят её природные ресурсы с тем, чтобы в конечном итоге довести дело до расчленения сирийского государства», — констатировал президент.

При этом в ходе итоговой беседы с журналистами российский лидер признал наличие определённых разногласий в позиции стран астанинской «тройки» по вопросу Заевфратья.

«Здесь, кстати говоря, у нас и общие позиции есть, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию, первое, и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозить нефть незаконно оттуда. Но есть расхождения по поводу того, как организовать и стабилизировать ситуацию в этом регионе. Там, как известно, работают совместно российско-турецкие наблюдательные конвои. Но, на наш взгляд, для того чтобы обеспечить долговременную, устойчивую ситуацию там, нужно всю эту территорию передать под контроль официальных властей Дамаска», — считает Путин.

Как уточняют аналитики, расхождения в позициях лидеров «тройки», в частности, касались намерений Турции провести новую военную операцию в Сирии против курдов. Так, турецкий лидер заявил, что районы Талль-Рифат и Манбидж на севере Сирии, где может пройти операция, превратились в «порт для террористов», который необходимо полностью от них очистить. Террористическими Анкара считает курдские вооружённые группировки. В связи с этим Эрдоган отметил, что турецкая сторона ожидает активной помощи от России и Ирана в противодействии радикальным группировкам в Сирии.

В свою очередь, президент Ирана подчеркнул, что безопасность на границах должны обеспечивать сами сирийские силы. Это, по его мнению, является залогом установления стабильной и безопасной обстановки.

Как напоминает политолог-востоковед, редактор журнала «Восток» Каринэ Геворгян, Тегеран и Москва последовательно выступают за территориальную целостность Сирии.

«Тегеран всегда придерживается духа и буквы тех международных соглашений, которые он подписывал. Поэтому они выступают за территориальную целостность Сирии. Иран в этом смысле очень последователен. Иранцы считают, что все иностранцы, кого Дамаск не приглашал к себе, должны покинуть территорию Сирии. И Турцию, как и США, Дамаск не приглашал», — отметила эксперт в беседе с RT.

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В ходе саммита лидеры говорили и о восстановлении разрушенной войной экономики Сирии.

«Считаю важным, что Россия, Иран и Турция прилагают слаженные усилия для оказания сирийскому народу поддержки в деле постконфликтного обустройства. Полагаем, что для восстановления экономики и социальной сферы, возвращения к родным очагам беженцев и внутренне перемещённых лиц, создания условий для безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, нужно сделать всё необходимое. И такую работу, конечно, нужно продолжать», — отметил Путин.

Он также призвал мировое сообщество, особенно гуманитарное агентство ООН, наращивать поддержку арабской республике, восстанавливая объекты базовой инфраструктуры, водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также реализуя проекты по разминированию.

Кроме того, российский лидер сообщил, что следующий саммит астанинской «тройки» пройдёт в РФ.

По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, в котором отмечается, что Москва, Тегеран и Анкара «отвергли все попытки создать новые реалии на земле под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили свою решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные нападения и инфильтрацию».

«Запад теряет свои позиции»

По итогам тегеранского саммита Владимир Путин позитивно оценил взаимодействие трёх стран по вопросу урегулирования в Сирии, подчеркнув, что благодаря совместным усилиям удаётся свести на единой переговорной площадке различные противоборствующие до сих пор стороны.

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«Да, там есть некоторые расхождения, это очевидно, но все мы поддерживаем конституционный процесс», — констатировал глава государства.

Стоит также отметить, что лидеры России, Ирана и Турции условились в дальнейшем расширить повестку трёхсторонних саммитов.

«В дополнение к сирийскому вопросу подтвердили своё намерение укреплять трёхстороннюю координацию в различных областях в целях содействия совместному политическому и экономическому сотрудничеству», — отмечается в итоговом документе встречи.

На переговоры в Тегеране отреагировали за океаном. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что визит российского лидера в Иран якобы демонстрирует градус изоляции РФ. При этом он заявил, что РФ готовится купить БПЛА у Ирана. При этом ранее и в Москве, и в Тегеране эту информацию опровергли. Сообщается, что не обсуждался этот вопрос и 19 июля в иранской столице.

Аналитики называют прошедшую встречу в астанинском формате «плохим знаком для США».

«Несмотря на некоторые разногласия между Россией и Ираном, с одной стороны, и Турцией — с другой, у них есть консенсус, заключающийся в том, что присутствие американцев в Сирии неприемлемо. Они там всем мешают: и Асаду, и Эрдогану, и Ирану, и нам. Даже Турция, несмотря на то что является союзником Вашингтона по НАТО, выступает против их активности в САР, так как американцы до сих пор обеспечивают защиту тем же курдам от турецких войск. Для Ирана же здесь принципиально искоренить американское влияние в регионе. Они в немалой степени преуспели в этом в Ираке, теперь остаётся закрепить дело в Сирии. Так что противодействие Соединённым Штатам в известном смысле объединяет все стороны», — отметил в беседе с RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

По его словам, астанинский формат переговоров за годы своего существования доказал свою чрезвычайную эффективность.

«Действительно, реально крупных столкновений удаётся избегать. По крайней мере, прежних масштабных боевых операций сейчас не проводится именно благодаря этому трёхстороннему диалогу», — сказал эксперт.

В свою очередь, Каринэ Геворгян отметила важность развития диалога РФ и Ирана в условиях санкций Запада.

«Иран — технологически развитая страна. Кроме того, Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС и ШОС. Так что наши отношения с Ираном продолжают развиваться поступательно по разным направлениям и приобретают всё более высокую значимость для обеих сторон. Причём дело даже не в том, чтобы противостоять санкциям, а чтобы идти вперёд, укрепляя собственные интересы», — пояснила аналитик.

По её словам, Россия сейчас последовательно укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке.

«Провальный визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию свидетельствует, что по большому счёту Запад теряет свои позиции на Ближнем и Среднем Востоке, а Москва — укрепляет, причём ещё с 2015 года, начиная с сирийской операции. Поездка в Иран и трёхсторонний саммит — это ещё один шаг на пути усиления влияния России в большом макрорегионе Ближнего и Среднего Востока», — заключила Геворгян.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.