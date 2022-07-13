«Высоко ценим работу с партнёрами»: в Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России

В Москве надеются, что позиция Эр-Рияда по выстраиванию отношений с другими государствами не будет направлена против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем визите главы Белого дома Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Как полагают зарубежные СМИ, одной из целей поездки Байдена в Эр-Рияд является стремление снизить рекордный рост цен на бензин внутри США.

В Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет предпринимать действий, направленных против России. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена.

Пескову задали вопрос о том, представляет ли «нефтяная дипломатия» США угрозу для российского экспорта энергоносителей.

«Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будут направлены против нас», — ответил пресс-секретарь президента России.

«Мы высоко ценим ту работу, которую нам удаётся делать с нашими партнёрами, в том числе с ведущими партнёрами, такими как Саудовская Аравия», — подчеркнул он.

Как напомнил Песков, Россия находится в рамках договорённостей ОПЕК+.

«Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наше взаимодействие с Эр-Риядом», — заключил он.

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Напомним, что Белый дом в середине июня анонсировал ближневосточную поездку Байдена. В ходе запланированных на период с 13 по 16 июля визитов глава США посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

Американские СМИ сообщили о предстоящей поездке Байдена незадолго до официального анонса. Как писала в начале июня газета The New York Times, президент США намерен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Одной из целей встречи, по данным издания, является желание Байдена снизить цены на энергоносители внутри США, сохранив при этом «изоляцию» России на международной арене.

В конце июня Байден заявил, что намерен призвать все страны Персидского залива нарастить добычу нефти. По его словам, он намерен донести мысль, что «необходимо совместное увеличение объёмов нефтедобычи».

Позднее сам Байден в колонке для The Washington Post рассказал о причинах своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Среди прочего в материале президент США заявил, что энергетические ресурсы Ближнего Востока «жизненно важны» для смягчения влияния событий на Украине на цепочку мировых поставок энергоресурсов.

В ряде американских СМИ придерживаются мнения, что визит Байдена в Саудовскую Аравию не поможет снизить растущие рекордными темпами цены на бензин в США. В опубликованной на эту тему статье в издании Politico говорится, что у Саудовской Аравии нет лишних объёмов нефти, которые можно направить на другие рынки.

Кроме того, как пишут журналисты, сама перспектива насыщения Эр-Риядом мирового рынка нефтью не означает, что цены на бензин в США упадут.

Комментируя намерения главы Белого дома, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что США слишком рьяно насаждают «демократию» по всему миру, в том числе и нефтяную.

«Здравомыслящие государства, не желающие действовать по методичкам США, настроены на конструктивное взаимодействие и партнёрство с Россией», — сказал Белик в беседе с RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова обратила внимание на невыигрышную позицию, в которой оказался Вашингтон.

В этой связи она напомнила о предвыборных намерениях Байдена сделать из Саудовской Аравии «страну-изгоя», а также о конфронтационной риторике текущей администрации Белого дома, начало которой положило убийство обозревателя The Washington Post Джамаля Хашукджи в 2018 году.

«В любом случае гегемон оказался в позиции просящего, и ситуация тем сложнее на фоне того, как США собирались делать из Саудовской Аравии «страну-изгоя» после убийства Хашукджи и наречения улицы у посольства королевства в США его именем, систематического педалирования темы защиты прав ЛГБТ и их притеснения в Саудовской Аравии», — сказала Федосова в беседе с RT.