Байден заявил о важности своего визита в Саудовскую Аравию
По его словам, США необходимо противостоять действиям России на Украине, успешно конкурировать с КНР, работать над стабильностью на Ближнем Востоке.
«Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы. Саудовская Аравия — одна из них», — написал Байден в своей статье для газеты The Washington Post.
Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.