Байден во время визита в Эр-Рияд увидится с наследным принцем Саудовской Аравии

У президента США Джо Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент примет участие в двухсторонней встрече с королем Салманом и его руководящей командой. Как вы знаете, наследный принц входит в эту руководящую команду. Мне нечего сообщить о каких-либо дополнительных встречах», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

Сам Байден отмечал, что он не собирается отдельно просить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо, а призовёт к этому все страны Персидского залива.