Байден попросит Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива нарастить добычу нефти

Американский президент Джо Байден утверждает, что он не собирается отдельно просить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо, а призовёт к этому все страны Персидского залива.

Как заявил глава государства, это «не является целью» его поездки в Эр-Рияд.

«Я не собираюсь просить их об этом. Я намерен попросить об этом представителей всех стран Персидского залива на встрече с ними. Я намерен донести, что необходимо совместное повышение объёмов нефтедобычи, а не только со стороны Саудовской Аравии», — сказал Байден.

Как ранее отметила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, она считает, что Байден всё же проведёт встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом во время визита в Эр-Рияд.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.