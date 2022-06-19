Министр энергетики США ожидает, что Байден встретится с принцем Саудовской Аравии

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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм считает, что президент Джо Байден всё же проведёт встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом во время визита в Эр-Рияд.
Министр энергетики США ожидает, что Байден встретится с принцем Саудовской Аравии
  • AP

«Он едет туда на международную конференцию... Я думаю, что он встретится с саудовским наследным принцем», — цитирует её РИА Новости.

Грэнхолм попросили уточнить, идёт ли речь об отдельной встрече Байдена и принца.

«Моё понимание таково, что встреча будет», — ответила министр.

Вместе с этим сам Байден ранее отмечал, что не собирается отдельно встречаться с принцем.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

Издание также отметило, что Байден «идёт на экстраординарную дипломатическую и политическую авантюру», планируя визит в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ранее осуждал эту страну и называл «изгоем».

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