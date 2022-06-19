Министр энергетики США ожидает, что Байден встретится с принцем Саудовской Аравии
- AP
«Он едет туда на международную конференцию... Я думаю, что он встретится с саудовским наследным принцем», — цитирует её РИА Новости.
Грэнхолм попросили уточнить, идёт ли речь об отдельной встрече Байдена и принца.
«Моё понимание таково, что встреча будет», — ответила министр.
Вместе с этим сам Байден ранее отмечал, что не собирается отдельно встречаться с принцем.
По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.
Издание также отметило, что Байден «идёт на экстраординарную дипломатическую и политическую авантюру», планируя визит в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ранее осуждал эту страну и называл «изгоем».