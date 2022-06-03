NYT: Байден планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии в июне

Президент США Джо Байден планирует в июне совершить визит в Саудовскую Аравию, где впервые встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, американский президент принял такое решение, руководствуясь стремлением восстановить прежний уровень отношений двух стран.

Кроме того, решение также продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

Отмечается, что визит будет совершён в рамках предстоящей поездки Байдена в Израиль, о которой стало известно в конце апреля.

В марте газета The Wall Street Journal сообщила, что руководство ОАЭ и Саудовской Аравии отказались проводить телефонные разговоры с американским президентом Джо Байденом на фоне украинского кризиса.