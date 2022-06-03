NYT: Байден планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии в июне
Как пишет газета, американский президент принял такое решение, руководствуясь стремлением восстановить прежний уровень отношений двух стран.
Кроме того, решение также продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.
Отмечается, что визит будет совершён в рамках предстоящей поездки Байдена в Израиль, о которой стало известно в конце апреля.
В марте газета The Wall Street Journal сообщила, что руководство ОАЭ и Саудовской Аравии отказались проводить телефонные разговоры с американским президентом Джо Байденом на фоне украинского кризиса.