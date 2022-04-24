Джо Байден планирует посетить Израиль

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Израильский премьер Нафтали Беннет пригласил президента США Джо Байдена посетить Израиль, американский лидер принял приглашение.
Джо Байден планирует посетить Израиль
  • AP

«Президент принял приглашение премьер-министра посетить Израиль и объявил, что намерен посетить Израиль в ближайшие месяцы», — сообщили в канцелярии Беннета.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден не планирует посещать Украину с визитом.

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