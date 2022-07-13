Песков прокомментировал предстоящий визит Байдена в Саудовскую Аравию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена, выразил надежду, что Саудовская Аравия не будет предпринимать действий, направленных против России.
Песков прокомментировал предстоящий визит Байдена в Саудовскую Аравию
  • РИА Новости

«Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», — рассказал Песков.

Ранее газета Politico написала, что визит в Саудовскую Аравию не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране.

В ходе визита в Саудовскую Аравию у Байдена состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

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