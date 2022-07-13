Песков прокомментировал предстоящий визит Байдена в Саудовскую Аравию
- РИА Новости
«Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», — рассказал Песков.
Ранее газета Politico написала, что визит в Саудовскую Аравию не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране.
В ходе визита в Саудовскую Аравию у Байдена состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.