Politico: визит Байдена в Саудовскую Аравию не поможет снизить цены на бензин в США

Визит в Саудовскую Аравию не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, пишет газета Politico.

«Саудовская Аравия не обладает достаточным объёмом нефти, чтобы выделить его. Она с трудом достигает собственных целей производства», — говорится в материале.

В статье отмечается, что даже заполнение королевством глобального рынка нефтью не является гарантом снижения цен на бензин в Соединённых Штатах.

Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

Сам Байден отмечал, что он не собирается отдельно просить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо, а призовёт к этому все страны Персидского залива.