Журналист Fox Варни: в Саудовской Аравии Байдена ждёт конфуз

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернётся для него «большим конфузом», заявил ведущий Fox News Стюарт Варни.

Он напомнил, что на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что ОАЭ и Саудовская Аравия вряд ли смогут увеличить добычу нефти.

«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернётся для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом», — заявил Варни.

По словам ведущего, нынешние проблемы США исходят из того, что Байден подорвал энергетическую независимость страны.

Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

Сам Байден отмечал, что он не собирается отдельно просить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо, а призовёт к этому все страны Персидского залива.