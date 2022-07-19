WSJ: поездка Байдена в Саудовскую Аравию «прошла более чем позорно»
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«В течение 24 часов, проведённых президентом в Джидде, преобладали фотографии того, как он стукается кулаками с фактическим лидером королевства, которое Байден назвал изгоем. С этого момента дела пошли под откос», — пишет журналистка.
Хаус напомнила о несоответствии версий США и Саудовской Аравии по поводу разговора Байдена и наследного принца об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
В частности, Байден косвенно обвинил госминистра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра во лжи, пишет газета.
«Даже The New York Times усомнилась в точности заявлений г-на Байдена, отметив, что другие участники встречи не помнят его описание событий», — утверждает журналистка.
Ранее Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое в 2018 году.
Госминистр иностранных дел Саудовской Аравии, присутствовавший на встрече Байдена и бен Сальмана, заявил, что не слышал, как американский лидер говорил об ответственности наследного принца за совершённое убийство.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала ориентироваться на слова президента США.
Журналист Джамаль Хашукджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.