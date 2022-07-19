WSJ: поездка Байдена в Саудовскую Аравию «прошла более чем позорно»

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию на прошлой неделе «прошла более чем позорно», встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом была такой же бесполезной, как встреча «Невилла Чемберлена с Гитлером в Мюнхене в 1938 году», пишет журналистка The Wall Street Journal Карен Эллиотт Хаус.

«В течение 24 часов, проведённых президентом в Джидде, преобладали фотографии того, как он стукается кулаками с фактическим лидером королевства, которое Байден назвал изгоем. С этого момента дела пошли под откос», — пишет журналистка.

Хаус напомнила о несоответствии версий США и Саудовской Аравии по поводу разговора Байдена и наследного принца об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

В частности, Байден косвенно обвинил госминистра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра во лжи, пишет газета.

«Даже The New York Times усомнилась в точности заявлений г-на Байдена, отметив, что другие участники встречи не помнят его описание событий», — утверждает журналистка.

Ранее Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое в 2018 году.

Госминистр иностранных дел Саудовской Аравии, присутствовавший на встрече Байдена и бен Сальмана, заявил, что не слышал, как американский лидер говорил об ответственности наследного принца за совершённое убийство.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала ориентироваться на слова президента США.

Журналист Джамаль Хашукджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.