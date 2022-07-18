Белый дом призвал верит в версию Байдена о беседе с бен Сальманом по поводу убийства Хашкуджи
«Он очень чётко сказал, какую позицию он занимает по поводу смерти Джамаля Хашкуджи, его убийства, он упомянул об этом с самого начала их встречи», — цитирует её ТАСС.
Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что представители Саудовской Аравии опровергают факт подобного разговора Байдена с саудовским кронпринцем.
Жан-Пьер также призвала ориентироваться на ту версию событий, которую озвучил сам Байден.
Ранее государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, присутствовавший на встрече президента Байдена и бен Сальмана, заявил, что не слышал, как американский лидер говорил об ответственности наследного принца за совершённое в 2018 году убийство журналиста Джамаля Хашукджи.