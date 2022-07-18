Белый дом призвал верит в версию Байдена о беседе с бен Сальманом по поводу убийства Хашкуджи

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала ориентироваться на слова президента США Джо Байдена о том, что он поднял тему убийства журналиста Джамаля Хашкуджи в самом начале встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Он очень чётко сказал, какую позицию он занимает по поводу смерти Джамаля Хашкуджи, его убийства, он упомянул об этом с самого начала их встречи», — цитирует её ТАСС.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что представители Саудовской Аравии опровергают факт подобного разговора Байдена с саудовским кронпринцем.

Жан-Пьер также призвала ориентироваться на ту версию событий, которую озвучил сам Байден.

Ранее государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, присутствовавший на встрече президента Байдена и бен Сальмана, заявил, что не слышал, как американский лидер говорил об ответственности наследного принца за совершённое в 2018 году убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

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