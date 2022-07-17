Fox News: Байден не называл бен Сальмана ответственным за гибель журналиста Хашукджи

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Государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, присутствовавший на встрече президента США Джо Байдена и наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана, заявил, что не слышал, как американский лидер говорил об ответственности наследного принца за совершённое в 2018 году убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом пишет Fox News

«Он многозначительно заявил, что «не слышал», чтобы Байден говорил бен Сальману, что тот виновен в убийстве Хашукджи», — написала в Twitter корреспондент телеканала Жаки Хайнрих.

Ранее стало известно, что Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое в 2018 году.

Журналист Джамаль Хашукджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

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