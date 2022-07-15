Байден заявил, что считает принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи

Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое в 2018 году.

«Он, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — сказал Байден во время пресс-конференции.

Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем.

В феврале 2021 года США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

Журналист Джамаль Хашукджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.