Байден заявил, что считает принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи

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Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое в 2018 году.

«Он, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — сказал Байден во время пресс-конференции.

Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем. 

В феврале 2021 года США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

Журналист Джамаль Хашукджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

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