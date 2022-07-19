Хаменеи рассказал о рисках начала конфликта НАТО с Россией «под предлогом Крыма»

Североатлантический альянс мог развязать конфликт с Россией «под предлогом Крыма», если бы его не остановили на Украине. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Если дорога для НАТО открыта, то оно не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», — приводит его слова ТАСС.

Али Хаменеи отметил, что Запад категорически выступает против сильной России, а также призвал к бдительности в связи с обманными действиями западных стран.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что специальная военная операция на Украине реализуется по плану, чётко и последовательно.

Путин заявил, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.