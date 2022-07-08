Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что спецоперация на Украине реализируется по плану

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Специальная военная операция на Украине реализуется по плану, чётко и последовательно. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что спецоперация на Украине реализируется по плану
  • РИА Новости
  • © Кирилл Нортон

«Сегодня мы видим, что спецоперация реализуется по плану, чётко и последовательно. Российские военнослужащие мужественно и профессионально выполняют свой долг», — приводит РИА Новости её слова на заседании Совфеда.

Матвиенко уверена, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

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