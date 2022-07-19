«Гегемония Вашингтона рухнула»: почему США не оставляют попыток изолировать Россию на международной арене

Утверждения Вашингтона о международной изоляции РФ являются попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом заявили в российском посольстве в США. Так в дипведомстве отреагировали на слова официального представителя Госдепа Неда Прайса, заявившего, что РФ якобы изолирована от всего мира дипломатически, политически и экономически. В посольстве обратили внимание на то, что Москва продолжает сотрудничать с большинством стран. По мнению дипломатов, заявления американских чиновников больше похожи на «самогипноз» и на стремление убедить своих граждан в правильности антироссийского курса. Как отмечают эксперты, попытка США сплотить весь мир против РФ фактически провалилась и привела к обратному эффекту — укреплению многополярности.

Заявления Госдепартамента США о «международной изоляции» России не соответствуют действительности и являются попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

«Обратили внимание на утверждение пресс-службы Госдепартамента, что наша страна якобы оказалась отрезанной от остального мира в экономическом, политическом, культурном и дипломатическом отношении. Подобные слова — это не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Российское руководство активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира. Даже на Западе всё чаще говорят о безальтернативности диалога с Россией для решения глобальных проблем», — говорится в заявлении, размещённом в Telegram-канале посольства.

Так в российском дипломатическом ведомстве отреагировали на слова официального представителя Госдепа США Неда Прайса, который 18 июля на брифинге заявил, что РФ якобы изолирована от всего мира дипломатически, политически и экономически.

«Что бы мы там ни слышали от Кремля, факт в том, что Россия оказалась экономически, политически, дипломатически, финансово изолирована от остального мира... Эти издержки выросли на фоне того, как мы приняли новые меры, скоординировали их с нашими союзниками и партнёрами, и они... усугубились и будут усугубляться с течением времени, по мере того, как они начинают оказывать своё воздействие и набирать обороты», — сказал Прайс.

AP

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что российская делегация на саммите глав МИД G20 якобы получила сигнал от других участников встречи о том, что с Москвой уже не будут вести дела как прежде.

«Российская Федерация получила весьма чёткий сигнал, что дела в привычном режиме не ведутся и вестись не будут. Тот же самый сигнал был повторён и в ходе встречи министров финансов «Большой двадцатки» всего пару дней назад, и он будет последовательно доводиться до России снова и снова», — сказал Прайс.

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В российском посольстве назвали эти утверждения «откровенным вымыслом».

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров (на саммите глав МИД G20. — RT) провёл целый ряд продуктивных встреч с коллегами из других стран», — говорится в заявлении диппредставительства.

Аналогичным образом высказалась и посол России в Индонезии Людмила Воробьёва. Она заявила РИА Новости, что в ходе министерского саммита «двадцатки» «была очередь на двусторонние встречи» с Сергеем Лавровым, так что «было очень сложно всех желающих включить в график».

По мнению российского диппредставительства в США, голословные утверждения Штатов об «изоляции РФ» напоминают «сеанс самогипноза».

«Вместо того чтобы признать невозможность отменить Россию, здесь предпочитают тешить себя иллюзиями. Усматриваем в этом стремление убедить граждан США в оправданности антироссийского курса и нелегитимных западных санкций, которые оборачиваются крупными издержками для их инициаторов», — подчеркнули в посольстве.

Вместо «изоляции»

Стоит отметить, что на Западе не все разделяют точку зрения Белого дома. Так, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в июле заявил, что на саммите глав МИД G20 США и их союзники не смогли убедить остальных участников мероприятия примкнуть к западной позиции по Украине.

«В том, что касается осуждения России, санкций против неё и стремления привлечь режим к ответственности, страны G7 вместе со своими единомышленниками занимают единую позицию. Но другие страны, в числе которых можно отметить большинство государств глобального Юга, зачастую придерживаются иной точки зрения», — говорится в заявлении Борреля, размещённом на сайте Еврокомиссии.

Саммит глав МИД G20

AP

© Made Nagi

Он также заявил, что сейчас в мире идёт «битва нарративов», которую Запад «не выигрывает».

«Глобальная битва нарративов идёт полным ходом, и мы на данный момент не выигрываем», — считает глава европейской дипломатии.

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Как отмечают аналитики, на провал западной стратегии по изоляции России указывает и развитие сотрудничества Москвы с такими странами, как Китай, Индия, Иран, Турция, государствами Латинской Америки. Например, российский товарооборот с КНР за шесть месяцев 2022 года увеличился более чем на 27% и превысил $80,6 млрд. Помимо этого, по данным СМИ, РФ стала одним из лидеров по экспорту нефти в Индию.

Эксперты также напоминают, что большая часть стран мира не присоединились к новым западным санкциям против РФ, введённым после начала специальной военной операции по защите Донбасса.

Важным показателем провала попыток изолировать РФ является и расширение работы международных площадок, на которых Москва играет ключевые роли. В частности, об этом говорят намерения ряда государств присоединиться к формату БРИКС. Стать членами этой организации планируют Аргентина, Иран, Египет, Турция и Саудовская Аравия. Их присоединение к БРИКС может быть оформлено уже в 2023 году на саммите группы в ЮАР, сообщила газета «Известия» со ссылкой на президента международного форума этого объединения Пурниму Ананд.

«Однополярного мира больше нет»

Опрошенные RT политологи сходятся во мнении, что попытки США и ЕС изолировать РФ обречены на провал. Такой точки зрения, в частности, придерживается научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Изолировать Россию невозможно в принципе. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на географическую карту. Мы не Бельгия, не какое-то маленькое государство, которое можно изолировать. При этом сделать Россию изгоем пытается только Запад, а остальной мир, наоборот, заинтересован в сотрудничестве с ней. Это и Китай, и Индия, страны Ближнего Востока. На самом деле, Соединённые Штаты сами отчасти изолируют себя от остального мира, потому что становится всё более очевидным, что США — это слабеющий гегемон», — заявил в беседе с RT Блохин.

Саммит БРИКС

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Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин также сомневается, что Вашингтон способен объединить весь мир против России.

«РФ остаётся членом ШОС, БРИКС. Контакты с участниками этих объединений сохраняются и развиваются. Более того, выстроилась целая очередь из стран, которые хотели бы вступить в БРИКС, есть планы по диверсификации функций этой организации. Возможно, будет создан некий орган в её рамках, где Россия будет, конечно, участвовать», — сказал аналитик в беседе с RT.

Кроме того, он напомнил, что Россия развивает военно-техническое сотрудничество с рядом стран и получает оборонные заказы. Как говорит Вадим Козюлин, «у РФ много проектов в сфере энергетического сотрудничества, в атомной отрасли, а спрос на российские энергоресурсы сохраняется и даже растёт».

«США удалось втянуть в изоляцию РФ лишь Европу. Но мир не ограничивается только этим регионом», — полагает эксперт.

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По словам Константина Блохина, на Западе изначально надеялись быстро обрушить экономику РФ с помощью санкций, чтобы заставить её отказаться от своих целей на Украине. Однако в итоге украинский кризис стал ослаблять сам Запад.

«На Западе все были уверены, что им удастся с наскока обанкротить Россию в кратчайшие сроки, чтобы заставить её остановить спецоперацию. Этого не произошло, и теперь Украина становится не инструментом сдерживания России, а инструментом ослабления Запада, потому что на наших глазах она превращается в чёрную дыру для иностранных вооружений и финансов. А антироссийские санкции начинают бить по так называемым зарубежным партнёрам Киева. Мы видим это по политическому кризису, по отставкам высокопоставленных лиц, по нарастанию социального протеста в западных странах», — говорит Блохин.

Аналитики считают, что попытки США изолировать РФ в конечном счёте привели лишь к укреплению многополярности в мире.

«Этот процесс будет развиваться и дальше, о чём свидетельствуют и экономические индикаторы. Кроме того, военный баланс сил в мире меняется. Это серьёзная угроза доминированию Соединённых Штатов, они будут этому противодействовать. Белый дом уже ведёт политику подобного рода в отношении не только России, но и Китая», — говорит Козюлин.

В свою очередь, Константин Блохин называет слом однополярной модели мира во главе с США «уже свершившимся фактом».

«Мир уже стал многополярным, и сейчас он укрепляется. Фактически гегемония Вашингтона рухнула. Потому что либо ты гегемон и всех контролируешь, либо нет. В условиях глобального диктата США невозможно было бы такое самостоятельное поведение Турции, Китая или Саудовской Аравии, которая ведёт переговоры с КНР о торговле нефтью за юани. Это всё показатели того, что однополярного мира больше нет», — заключил аналитик.