«Сделали эскалацию конфликта своей целью»: в РПЦ отреагировали на санкции в отношении патриарха Кирилла

Попытки запугать главу Русской православной церкви бессмысленны, абсурдны и бесперспективны, заявили в РПЦ, комментируя введение Великобританией санкций против патриарха Кирилла. Как отметил врио главы пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда, подобные шаги лишь способствуют дальнейшему разрыву коммуникации европейского сообщества с Россией. В новом санкционном списке Лондона также оказалась уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.

В Русской православной церкви заявили, что введённые Великобританией санкции против патриарха Кирилла абсурдны и контрпродуктивны. Как отметил врио руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда, попытки запугать главу РПЦ или заставить его отказаться от своих взглядов бесперспективны.

«Церковь (сейчас особенно) является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаление мира своей важной целью», — подчеркнул он.

Легойда добавил, что подобные меры лишь способствуют разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией.

В четверг, 16 июня, Лондон внёс патриарха Кирилла и ещё несколько человек в санкционный список. Как следует из сообщения британского внешнеполитического ведомства, патриарх попал под ограничения за «поддержку и одобрение» военной операции на Украине.

Рестрикции также наложены на уполномоченного по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову. Как полагают в Форин Офис, она предположительно имеет отношение к «принудительной транспортировке и усыновлению украинских детей».

Санкции введены в отношении депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главы авиакомпании «Волга-Днепр» Алексея Исайкина, а также четырёх полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая, как считают в Лондоне, причастна к событиям в Буче. Кроме того, ограничения коснулись руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

О новых британских санкциях высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова. Она процитировала сообщение о включении в санкционный список патриарха Кирилла и детского омбудсмена Львову-Белову, обратив внимание на избирательность принимаемых Лондоном мер.

«Всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой», — написала она в Telegram-канале.

В последние месяцы Великобритания систематически расширяет персональные рестрикции в отношении россиян. Ограничительный список заметно пополнился 13 мая, когда в него были включены знакомые и родственники Владимира Путина.

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Кроме того, 21 апреля Лондон ввёл санкции против российских военачальников. За неделю до этого, 13 апреля, в британский санкционный список были включены более 200 человек, среди которых экс-глава нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Отметим, что российское внешнеполитическое ведомство вводит ответные санкции против британских граждан. 24 мая МИД заявил о внесении в стоп-лист 154 членов палаты лордов британского парламента. Российские дипломаты отметили, что вошедшие в перечень лица внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкций Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение её экономики.

Кроме того, 14 июня МИД объявил о введении ограничений в отношении 49 граждан Великобритании, среди которых руководители и корреспонденты ряда крупнейших британских СМИ, а также представители командования вооружённых сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании.

Как подчеркнули в ведомстве, попавшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе. В сообщении министерства отмечалось, что работа над расширением российского стоп-листа продолжится.