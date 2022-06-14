МИД России ввёл санкции против 49 граждан Великобритании, в том числе в отношении почти 30 сотрудников СМИ.

«В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский «стоп-лист» руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооружённых сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что попавшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе.

«Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе», — заявили в российском МИД.

Список британских подданных, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию, опубликован на сайте МИД России.