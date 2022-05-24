Россия объявила о санкциях в отношении 154 членов палаты лордов британского парламента
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«На основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов палаты лордов британского парламента», — говорится в сообщении министерства.
Как пояснили в МИД, эти лица внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение её экономики.
Они также использовали свой авторитет для «нагнетания антироссийской истерии в Великобритании» и «потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов».
В МИД подчеркнули, что работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена.
Ранее Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России.
Также власти Соединённого Королевства запретили импорт российских стали и чугуна.