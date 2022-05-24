Россия объявила о санкциях в отношении 154 членов палаты лордов британского парламента

МИД России объявил о внесении в стоп-лист 154 членов палаты лордов британского парламента, им запрещён въезд в Российскую Федерацию. Такое решение принято в ответ на шаги Лондона, который внёс в санкционный список почти весь Совет Федерации.

«На основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов палаты лордов британского парламента», — говорится в сообщении министерства.

Как пояснили в МИД, эти лица внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение её экономики.

Они также использовали свой авторитет для «нагнетания антироссийской истерии в Великобритании» и «потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов».

В МИД подчеркнули, что работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России.

Также власти Соединённого Королевства запретили импорт российских стали и чугуна.