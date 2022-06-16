Легойда: санкции Британии против патриарха Кирилла абсурдны и контрпродуктивны

Введённые властями Соединённого Королевства санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла являются абсурдными и контрпродуктивными.

Об этом сообщил Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

«Церковь (сейчас особенно) является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью», — написал он в Telegram.

По словам Легойды, подобные абсурдные и контрпродуктивные меры лишь способствуют дальнейшему разрыву коммуникации европейского сообщества с Россией.

Ранее власти Великобритании внесли в санкционный список патриарха Кирилла.