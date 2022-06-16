Легойда: санкции Британии против патриарха Кирилла абсурдны и контрпродуктивны
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Об этом сообщил Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
«Церковь (сейчас особенно) является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью», — написал он в Telegram.
По словам Легойды, подобные абсурдные и контрпродуктивные меры лишь способствуют дальнейшему разрыву коммуникации европейского сообщества с Россией.
Ранее власти Великобритании внесли в санкционный список патриарха Кирилла.