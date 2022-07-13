Предложение об отставке: что стоит за конфликтом главы администрации Зеленского и члена конгресса США

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала главу офиса президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку. Ранее она направила письмо президенту Джо Байдену с требованием проверить наличие или отсутствие связей Ермака с Москвой. В Киеве в ответ обвинили Спартц в попытках заработать политический капитал на спекулировании ситуацией на Украине, а также стремлении вернуть в американскую политику «нарративы российской пропаганды». По мнению экспертов, информационная атака на Ермака может быть вызвана недовольством им со стороны Вашингтона. Аналитики также не исключают, что попытка скомпрометировать главу офиса Зеленского может свидетельствовать о наличии разногласий внутри киевского режима.

Член нижней палаты конгресса США от Республиканской партии Виктория Спартц призвала руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку. Соответствующее заявление размещено на её сайте.

«У многих американцев и европейцев личность г-на Ермака давно вызывает серьёзные опасения. Если бы г-н Ермак был ответственным политиком, то он как лицо с уже сомнительной репутацией ушёл бы в отставку ещё зимой — после своих утверждений, которыми уверял украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не будет, и которые снизили уровень готовности Украины. Однако ещё не поздно поступить правильно», — отметила конгрессвумен.

Этому заявлению предшествовала заочная перепалка между Спартц и Киевом, которая освещалась в том числе и американской прессой.

Так, 8 июля политик направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором фактически обвинила Ермака в связях с Москвой. Кроме того, она потребовала проверить кажущиеся ей сомнительными факты из биографии главы офиса украинского лидера.

«Исходя из различных полученных нами сведений, а также действий г-на Ермака на Украине и его предполагаемых дел, связанных с Россией, необходимо, чтобы конгресс в срочном порядке получил соответствующую информацию для подтверждения или опровержения различных серьёзных утверждений», — заявила Спартц.

Член палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц

AP

© Michael Conroy

Среди «подозрительных» деталей биографии Ермака конгрессвумен назвала приглашение им на пост своего заместителя Олега Татарова, который, по её словам, в течение года откладывал назначение независимого антикоррупционного прокурора, что мешало работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Кроме того Спартц напомнила, что Татаров ранее сам находился под следствием в НАБУ, однако его дело было передано обычному прокурору и затем закрыто. Помимо этого, конгрессвумен не понравилось, что Татаров в годы президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД.

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Спартц подчеркнула, что Вашингтон должен информировать Владимира Зеленского об «опасениях», связанных с людьми в его администрации. А комментируя необходимость проведения проверки, она объяснила, что к такой «скрупулёзности и подотчётности» перед американским народом конгресс обязывает «материальная вовлечённость» в конфликт на Украине.

«Президент Зеленский усердно выстраивает союзнические отношения с Западом и нашей страной, и мы несём ответственность за то, чтобы информировать его о любых возможных наших опасениях насчёт ключевых фигур в его окружении», — отметила политик.

Ответ Киева не заставил себя ждать. Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил конгрессвумен в том, что она устраивает политические игры на фоне вооружённого конфликта. Дипломат посоветовал Спартц прекратить попытки «заработать политический капитал на необоснованных спекуляциях». По словам Николенко, действия Спартц — это попытка вернуть в американскую политику «нарративы российской пропаганды» о связи руководства Украины с Москвой и втянуть страну во внутреннюю политику США.

Он также призвал конгрессвумен прекратить подрывать существующие механизмы оказания Соединёнными Штатами военной помощи Украине, имея в виду предложение Спартц усилить контроль за поставками Киеву военной техники и создать механизм надзора за критически важной инфраструктурой.

В ответ республиканка обвинила Ермака и его «марионеток» в том, что они проводят кампанию по её дискредитации.

Она также отвергла предположение о том, что усиление контроля над поставками оружия может затормозить оказание военной помощи Киеву.

«Некоторые предположили, что дополнительный надзор чреват задержками поставок оружия Вооружённым силам Украины. Наоборот, задержкам способствует отсутствие надзора, и при должной организации надзора и логистики скорость и эффективность (поставок. — RT) только возрастёт», — подчеркнула политик.

Стоит отметить, что Спартц родилась в Черниговской области УССР и стала первой украинкой, прошедшей в американский конгресс. В ряде СМИ её называют одним из главных украинских лоббистов в США.

«Блокировать любой возможный диалог»

Действующего главу офиса президента Украины не в первый раз обвиняют в работе на Москву. До этого подобные слухи активно обсуждались после истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян в 2020 году. Как выяснилось позже, это была организованная Киевом при участии ЦРУ операция с целью осложнения российско-белорусских отношений. Однако план спецслужб был сорван. В его провале на Украине обвиняли Ермака, которому даже пришлось в связи с этим давать показания в Государственном бюро расследований. Впрочем, следствие тогда так и не нашло за ним никакой вины.

Эксперты полагают, что и сейчас обвинения против Ермака, скорее всего, голословны. «Для таких обвинений необходимы всё-таки доказательства: положить на стол папку с полным расследованием, доказательной базой», — отметил в беседе с RT политолог Андрей Суздальцев.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Gettyimages.ru

© STR/NurPhoto

При этом аналитики считают, что нападки Спартц на Ермака могут быть вызваны несколькими факторами. В частности, конгрессвумен действительно может пытаться таким образом набрать политический капитал.

«Спартц решила сделать себе пиар и выбрала для этого главу офиса Зеленского. Всерьёз к этому никто не отнёсся, но она попала на первые страницы новостей», — заявил в комментарии RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Аналогичного мнения придерживается Андрей Суздальцев.

«Она сравнительно молодой конгрессмен и, конечно, стремится дальше продвигаться по парламентской карьерной линии — может даже на сенатора выйти», — отметил политолог.

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В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что за кампанией против Ермака может стоять американская администрация.

«Ермак стремится найти хоть какую-то сбалансированную позицию, которая оставляла хотя бы в теории место для диалога с Россией. США же стремятся блокировать любой возможный диалог между Москвой и Киевом и добиваются от Украины только военных действий, поэтому позиция Ермака их настораживает. В связи с этим они хотели бы его скомпрометировать перед Зеленским и другими членами киевского режима, ослабить его влияние или вообще добиться того, чтобы он был уволен», — сказал собеседник RT.

По его словам, для этих целей руководство США может использовать Спартц.

«В американской администрации достаточно сильно распространена практика, когда её интересы выражают оппозиционеры от второй партии. Такой оппозиционер громко высказывается о чём-либо, что даёт администрации повод действовать. Так что, мне кажется, вся эта история — это политическое противостояние между Вашингтоном и теми людьми в руководстве Украины, которые ещё стремятся к какому-то здравомыслию», — считает Оленченко.

Внутривидовая борьба

Эксперты также не исключают, что кампания против Ермака может быть проявлением борьбы в окружении Зеленского. По их словам, о наличии серьёзных разногласий внутри киевского режима свидетельствуют и другие признаки.

Политологи напомнили, что в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждается возможный конфликт между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Одним из примеров разногласий между ними стала история с приказом о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата.

Данное постановление Генштаба вызвало бурное возмущение в украинском обществе. Зеленский заявил, что документ якобы не был с ним согласован, и пообещал разобраться, после чего Залужный объявил об отмене приказа и его доработке.

О наличии конфликта между Зеленским и Залужным заявлял и экс-депутат Верховной рады Илья Кива. В своём Telegram-канале он сообщил, что президент Украины отдал поручение начальнику Департамента контрразведки СБУ Александру Покладу «найти или сформировать кейс обвинений» в адрес Залужного в связи с потерей территорий. По его словам, в офисе Зеленского ищут козла отпущения, на которого можно будет повесить неудачи на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

AP

© Gleb Garanich/Pool Photo

Кроме того, Кива утверждает, что украинские военачальники якобы вступили в переговоры с бывшим президентом Петром Порошенко, который является фигурантом дела о госизмене. Экс-депутат Рады считает, что в стране «начинается активная фаза внутренней борьбы». Впрочем, стоит отметить, что сам Порошенко в мае покинул территорию Украины.

Помимо поражений на фронте, ещё одним поводом для критики Залужного стал дефицит бронежилетов в частях ВСУ, о чём сообщили оппозиционные Зеленскому украинские журналисты Юрий Бутусов и Сергей Высоцкий.

Аналитики считают, что по мере ухудшения положения на фронте разногласия в Киеве будут возрастать.

«Все в украинской администрации понимают, что им придётся уходить. Те психоз и истерика, которые мы наблюдаем, проистекают из этого. Есть члены украинской администрации, которые уже побеспокоились о своём будущем: это прежде всего Зеленский, который давно «пристроил» семью и имеет запасной аэродром. Это и министр обороны Алексей Резников. Но есть и те, кто хочет остаться на Украине. В такой разнице подходов тоже может быть почва для конфликтов», — пояснил Владимир Оленченко.

Эксперт полагает, что в скором времени руководство Украины будет ещё активней искать, на кого можно взвалить ответственность за поражения.

«Скорее всего, это будут ВСУ и военно-промышленный комплекс в целом. Я думаю, что администрация Зеленского усиленно трудится над тем, чтобы повесить все грехи на них перед тем, как отбыть в другие края», — отметил аналитик.

Возвращаясь к теме конфликта Ермака и Спартц, эксперты отметили, что эта история, скорее всего, не будет иметь каких-то далеко идущих последствий. Однако этот случай является наглядным примером того, как Украина стала влиять на политику США.

«Здесь наблюдается любопытная тенденция. Вашингтон, организовав беспрецедентную поддержку Украины со стороны своих союзников, явно переборщил, сделав руководство Украины и её представителей практически неприкасаемыми. Они почувствовали безответственность и начали хамить. Яркие примеры — поведение бывшего посла Украины в ФРГ Мельника и поучения Зеленского. Поведение Спартц тоже вписывается в эту линию. Она — представительница украинской диаспоры и лоббистка Киева — решила определять, кто хороший, а кто плохой в руководстве Украины. То есть, перефразируя известное выражение, украинский хвост начал вилять большой собакой западного мира», — заключил Владимир Жарихин.