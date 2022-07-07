Конгрессвумен Спартц призвала Зеленского прекратить «играть в политику и театр»

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Член палаты представителей американского конгресса Виктория Спартц призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «играть в политику и театр».

«Президент (Украины Владимир. — RT) Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооружённые силы и органы местной власти», — цитирует Спартц РИА Новости.

По её словам, американскому лидеру Джо Байдену следует выработать «ясную стратегию» в отношении Украины, а конгрессу — создать механизм контроля за оказанием помощи Киеву.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не рассчитывает на поставки с Запада авиационной техники, но надеется на передачу западных систем противовоздушной обороны.

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