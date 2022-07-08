«Нам такой хоккей не нужен»: в России отреагировали на санкции Канады

Канада обновила санкционные списки, внеся туда ряд россиян и организаций, включая телеканал RT, агентство Sputnik и Роскомнадзор. Также Оттава ввела эмбарго на импорт российского золота. В Москве констатировали, что антироссийская истерия может привести к «непоправимым международным последствиям».

В пятницу, 8 июля, Канада расширила санкционные ограничения в отношении России. Как следует из публикации канадского МИД, о введении новых рестрикций объявила глава ведомства Мелани Жоли во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали.

Под санкции подпали патриарх Кирилл, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, глава Роскомнадзора Андрей Липов, официальный представитель МВД России Ирина Волк, бывший руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор RT Алексей Николов, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, журналист RT Антон Красовский, писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, главный редактор Sputnik International Антон Анисимов, ведущие Тигран Кеосаян, Екатерина Андреева, Артём Шейнин, Ольга Скабеева.

Также рестрикции затронули 15 юридических лиц: телеканал RT, агентство Sputnik, Роскомнадзор, Первый канал, телеканал «Россия 1», НТВ, Россотрудничество, ТАСС, ВГТРК, «Газпром-Медиа», «Национальная Медиа Группа», телеканал «Россия 24», видеосервис ВГТРК «Смотрим», сайт vesti.ru, информационное агентство Regnum.

Кроме того, Оттава ввела запрет на импорт определённой золотой продукции российского происхождения, включая необработанное и полуобработанное золото, золотой порошок, монетарное золото и золотые ювелирные изделия. Таким образом, по мнению канадской стороны, эта продукция становится недоступной для формальных международных рынков, а Россия ограничивается в возможности получать средства для ведения спецоперации в поддержку Донбасса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила удивление в связи с ограничениями.

«Я думала, я уже в них давно», — сказала она ТАСС.

В своём Telegram-канале Захарова также констатировала, что санкции против патриарха Кирилла «могли ввести только сатанисты».

Недовольство фактом включения в санкционный список главы РПЦ также выразил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

«Вместо того чтобы искать любые точки соприкосновения, коллективный Запад уверенно пакостит где можно. Ну что же. Ещё раз повторюсь. Нам такой хоккей не нужен! (Канада считается родиной хоккея на льду. — RT)» — написал он в своём Telegram-канале.

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала санкции Канады индикатором, который проявляет «кризис натоцентричной системы евробезопасности».

«Ничего хорошего — ни себе, ни людям — данные проявления политической слабости не принесут. Очевидно, что антироссийская истерия, которая опасным политическим вирусом охватила Европу, разрушает сам принцип универсализма в международных отношениях, лежащий в основе системы ООН, что может привести к непоправимым международным последствиям», — заявила сенатор в беседе с RT.

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По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, Канада пытается перехватить «пальму первенства в абсурдности санкций против нашей страны».

При этом председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заметил, что в Москве попытки недружественных государств ввести ограничения против РФ уже вызывают абсолютное безразличие.

«Такое впечатление, что они варятся в собственном соку, сами для себя делают какие-то ритуальные танцы и пасы. Я думаю, что нам подобные шаги следует просто не замечать», — пояснил собеседник RT.

Ранее на этой неделе санкционные списки в отношении России расширили Великобритания и Япония. Лондон ввёл ограничения против семи физических и юридических лиц. В свою очередь, Токио заморозил активы 57 физлиц и шести компаний из России. Вдобавок японские власти ввели экспортные ограничения против 65 российских и 25 белорусских компаний, а также запретили оказание РФ ряда услуг (аудит, консультации по вопросам управления и трастовые услуги) и импорт российского золота.