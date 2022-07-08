Российский президент Владимир Путин заявил, что санкции со стороны Запада наносят ущерб экономике России, многие риски ещё сохраняются.

«Эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски ещё сохраняются», — сказал Путин на совещании с кабинетом министров.

Он отметил, что риски необходимо видеть, они сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда.

По его словам, руководство правительства, главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам, а внимательно следить за ситуацией.

Путин заявил о сохранении рисков из-за санкций в отношении России

Ранее Путин заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза.