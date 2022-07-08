Путин заявил о сохранении рисков из-за санкций в отношении России

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что санкции со стороны Запада наносят ущерб экономике России, многие риски ещё сохраняются.
Путин заявил о сохранении рисков из-за санкций в отношении России
  • © РИА Новости / Михаил Метцель

«Эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски ещё сохраняются», — сказал Путин на совещании с кабинетом министров.

Он отметил, что риски необходимо видеть, они сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда.

По его словам, руководство правительства, главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам, а внимательно следить за ситуацией.

  • Путин заявил о сохранении рисков из-за санкций в отношении России

Ранее Путин заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить