Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза.

В ходе совещания с членами правительства он напомнил, что Евросоюз ввёл очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго.

«К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что перспективы подобных ограничений обсуждались на прошлом совещании по топливно-энергетическому комплексу.

Путин: российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны ЕС

Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций ЕС включает эмбарго на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России.

Новый санкционный пакет также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Также ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.