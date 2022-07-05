«Рутинный процесс»: Великобритания и Япония расширили санкции в отношении России

Новые антироссийские санкции ввели власти Великобритании и Японии. Так, британский МИД распространил ограничения на семь физических и юридических лиц из РФ за якобы «дестабилизирующее информационное влияние», касающееся Украины. В свою очередь, Токио утвердило рестрикции против десятков физлиц и организаций из России и Белоруссии, в частности, вице-премьера России Дмитрия Григоренко, руководства военно-гражданской администрации Херсонской области, концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». К тому же Япония ввела эмбарго на импорт российского золота и запретила оказание РФ ряда услуг.

Вечером 4 июля британское внешнеполитическое ведомство распространило рестрикции ещё на семь физических и юридических лиц из РФ. Под ограничения попали дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья, заместитель председателя Внешэкономбанка и сооснователь медиагруппы Newsfront Михаил Синелин, директора Newsfront Евгений Глотов и Юрий Федин, а также Алёна Чугулева и Аэлита Мамакова, которые считаются Лондоном одними из ключевых фигур информационного сайта South Front. Оба портала обвиняются британской стороной «в распространении дезинформации о спецоперации РФ» в поддержку Донбасса.

Из юридических лиц в санкционный список попал сайт центра United World International, зарегистрированного в Стамбуле. Его действия, указали в МИД Великобритании, «дестабилизируют Украину».

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В свою очередь, японские власти заморозили активы 57 физлиц и шести компаний из России. Среди них: вице-премьер России Дмитрий Григоренко, виолончелист, народный артист РФ Сергей Ролдугин, руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его зам Кирилл Стремоусов, глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, руководитель «Росгеологии» Сергей Горьков, а также родственники председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова.

Под экспортные ограничения попали 65 российских и 25 белорусских компаний, сказано на сайте Мнфина Японии. В частности, концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», НИИ «Градиент», Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова.

Кроме того, Япония с 5 сентября запрещает оказание РФ ряда услуг, в том числе, аудит, консультации по вопросам управления и трастовые услуги. К тому же Токио вслед за странами Запада утвердил запрет на импорт российского золота.

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Токио и Лондон продолжают политику, которая нанесёт больший ущерб им, чем Москве, считает член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Их логика действий: санкции не достигли нужного эффекта, поэтому нужно вводить дополнительные. От этих ограничений, которые они вводят, будут больше страдать их же собственные граждане. Былого величия у этих уже нет», — заявил сенатор RT.

По мнению политолога Юрия Светова, введение странами коллективного Запада всё новых антироссийских санкций превратилось в рутинный процесс.

«Можно сказать, что уже никто не обращает внимание на эти списки. Ну придумали, ну ещё включили. Можно сказать, что санкционный список этих стран включает всё население России, кроме некоторой части людей, которые сидят в Вильнюсе и ещё где-то и называют себя «хорошими русскими», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов считает, что Москва должна дать зеркальный ответ на японские санкции как в отношении Токио, так и японских компаний.

Между тем глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в комментарии РИА Новости отметил, что введённые с конца февраля санкции лишь доставили России «неудобства», гораздо сильнее ударив по самим «авторам» рестрикций.

«Жаль, что санкции коснулись поставщиков импортной промышленной продукции, с которыми налаживались тесные связи на протяжении десятков лет. Но потеря российского рынка на деле оказалась серьёзным испытанием и для них. Это можно видеть по бьющей рекорды инфляции и возрастающим ценам на товары повседневного спроса в недружественных странах. Уже происходит процесс «отрезвления» западных партнёров, например, они приравнивают российские удобрения к товарам первой необходимости для недопущения нарушения их поставок», — подчеркнул он.