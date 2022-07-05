В Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин, речь идёт об услугах по бухгалтерскому учёту, аудиту, консалтингу, а также о трастовых услугах. Запрет вводится с 5 сентября.
О деталях эмбарго на импорт золота сообщат дополнительно.
Власти Японии также внесли в санкционные списки 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.
Ранее генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония будет сотрудничать со странами G7 по усилению давления на Россию, чтобы отрезать пути для обхода санкций.