В Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг

Короткая ссылка
В соответствии с новыми санкциями власти Японии запретили импорт российского золота и оказание на территории Российской Федерации ряда финансовых услуг.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин, речь идёт об услугах по бухгалтерскому учёту, аудиту, консалтингу, а также о трастовых услугах. Запрет вводится с 5 сентября.

О деталях эмбарго на импорт золота сообщат дополнительно.

Власти Японии также внесли в санкционные списки 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.

Ранее генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония будет сотрудничать со странами G7 по усилению давления на Россию, чтобы отрезать пути для обхода санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить