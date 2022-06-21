В Японии сообщили о планах по совместной работе с G7 для усиления давления на Россию

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Япония будет сотрудничать со странами G7 по усилению давления на Россию, чтобы отрезать пути для обхода санкций, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
В Японии сообщили о планах по совместной работе с G7 для усиления давления на Россию
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«В тесном сотрудничестве с мировым сообществом и в первую очередь со странами «семёрки» мы будем ещё больше усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию, чтобы не было лазеек [для обхода]  санкций», — цитирует его ТАСС.

Представитель японского правительства также сообщил о намерении оказать воздействие и на Китай на фоне наращивания экспорта российской нефти Пекином.

Ранее в Японии сообщили о планах ограничить контакты с Россией в научно-технических проектах.

По словам министра экономической безопасности Такаюки Кобаяси, в рамках G7 уже принято общее решение об ограничении научно-исследовательских проектов.

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