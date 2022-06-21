В Японии сообщили о планах по совместной работе с G7 для усиления давления на Россию

Япония будет сотрудничать со странами G7 по усилению давления на Россию, чтобы отрезать пути для обхода санкций, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

«В тесном сотрудничестве с мировым сообществом и в первую очередь со странами «семёрки» мы будем ещё больше усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию, чтобы не было лазеек [для обхода] санкций», — цитирует его ТАСС.

Представитель японского правительства также сообщил о намерении оказать воздействие и на Китай на фоне наращивания экспорта российской нефти Пекином.

Ранее в Японии сообщили о планах ограничить контакты с Россией в научно-технических проектах.

По словам министра экономической безопасности Такаюки Кобаяси, в рамках G7 уже принято общее решение об ограничении научно-исследовательских проектов.