В Японии сообщили о планах ограничить контакты с Россией в научно-технических проектах

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Власти Японии намерены изучить вопрос ограничения контактов с Россией по международным научно-техническим проектам, заявил министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси.
В Японии сообщили о планах ограничить контакты с Россией в научно-технических проектах
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«Нужно тщательно изучить этот вопрос в координации с другими странами «группы семи» (G7. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что речь в данном случае будет идти в том числе и о сотрудничестве с Москвой в рамках проектов Международной космической станции (МКС) и  международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.

По словам Кобаяси, в рамках G7 уже принято общее решение об ограничении научно-исследовательских проектов с участием России.

При этом в Европейском космическом агентстве (ЕКА) ранее сообщили о возвращении к обсуждению миссии ExoMars с российской госкорпорацией «Роскосмос».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по борьбе с коронавирусом и с изменением климата.

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