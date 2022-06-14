В Японии сообщили о планах ограничить контакты с Россией в научно-технических проектах

Власти Японии намерены изучить вопрос ограничения контактов с Россией по международным научно-техническим проектам, заявил министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси.

«Нужно тщательно изучить этот вопрос в координации с другими странами «группы семи» (G7. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что речь в данном случае будет идти в том числе и о сотрудничестве с Москвой в рамках проектов Международной космической станции (МКС) и международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.

По словам Кобаяси, в рамках G7 уже принято общее решение об ограничении научно-исследовательских проектов с участием России.

При этом в Европейском космическом агентстве (ЕКА) ранее сообщили о возвращении к обсуждению миссии ExoMars с российской госкорпорацией «Роскосмос».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по борьбе с коронавирусом и с изменением климата.