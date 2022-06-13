В ЕКА сообщили о возобновлении переговоров с «Роскосмосом» по миссии ExoMars

Европейское космическое агентство (ЕКА) вернулось к обсуждению миссии ExoMars с российской госкорпорацией «Роскосмос». Об этом сообщили в пресс-службе ЕКА.

РИА Новости