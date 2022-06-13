В ЕКА сообщили о возобновлении переговоров с «Роскосмосом» по миссии ExoMars
- РИА Новости
«У нас (с «Роскосмосом». — RT) состоялись обсуждения относительно миссии ExoMars», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЕКА.
В агентстве заявили, что новая информация может появиться после заседания Совета ЕКА 15 июня.
В марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии ExoMars из-за спецоперации России на Украине.