Япония внесла в санкционный список ещё 90 физлиц и организаций России и Белоруссии

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Власти Японии расширили санкции против России и Белоруссии, пополнив «чёрный список» ещё 90 физлицами и организациями.

Под новые рестрикции попали вице-премьер России Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду сообщало, что в ближайшее время Токио планирует внести в санкционный список более 160 российских юридических и физических лиц.

Кроме того, генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония будет сотрудничать со странами G7 по усилению давления на Россию, чтобы отрезать пути для обхода санкций.

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