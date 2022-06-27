NHK: Япония расширит санкционный список в отношении России

Япония продолжает ужесточать санкции против России. В ближайшее время страна планирует внести в санкционный список более 160 российских юридических и физических лиц.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

Пока неизвестен полный перечень лиц, попавших в японский список.

По информации агентства, у 70 попавших под санкции лиц планируют заморозить активы и ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки выразил мнение, что температура отношений между Японией и Россией, которые создавались десятилетиями, «опустилась до нуля».

Кроме того, генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония будет сотрудничать со странами G7 по усилению давления на Россию, чтобы отрезать пути для обхода санкций.