Японский депутат заявил, что температура отношений Японии и России «опустилась до нуля»

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки выразил мнение, что температура отношений между Японией и Россией, которые создавались десятилетиями, «опустилась до нуля».

«Я очень огорчён и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось. Сейчас из-за действий японского правительства температура отношений опустилась до нуля. Я считаю, что это очень серьёзно», — цитирует его РИА Новости.

Депутат выразил уверенность, что Японии необходимо выстраивать отношения с Россией с учётом своего геополитического положения. Сейчас же Токио, по словам политика, действует в отношении России в русле политики, продиктованной Западом.

«Япония должна была бы шире смотреть на вещи и продвигать свою позицию, действовать с умом», — заключил он.

21 июня генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что Япония будет сотрудничать со странами G7 по усилению давления на Россию, чтобы отрезать пути для обхода санкций.

Представитель японского правительства также сообщил о намерении оказать воздействие и на Китай на фоне наращивания экспорта российской нефти Пекином.