«Переориентировка туда, где товары более востребованы»: в Москве оценили планы Запада запретить ввоз золота из России

Безрезультативность антироссийских санкций выводит из себя руководство Белого дома, заявили в Госдуме, комментируя планы США ввести новые ограничения против РФ. Среди них — визовые ограничения в отношении около 500 российских чиновников, введение повышенных тарифов на более чем 570 групп товаров и запрет на импорт золота. В Кремле в этой связи отметили, что в связи с «нелегитимными решениями» Россия будет продавать свою продукцию, в том числе драгметаллы, на тех рынках, где в ней заинтересованы.

Соединённые Штаты в ближайшее время расширят санкции в отношении России. Это следует из справки Белого дома, посвящённой планам администрации Джо Байдена и лидеров «Большой семёрки» по поддержке Украины.

Так, в скором времени Вашингтон введёт визовые ограничения против примерно 500 российских чиновников из-за спецоперации на Украине.

«Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с угрозами суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины или их нарушением, а также в связи с подавлением инакомыслия в России», — говорится в сообщении.

Как заявил RT член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров, рестрикции никоим образом не отразятся на чиновниках.

«Что касается запрета на въезд в Америку российских чиновников, то ничего страшного в этом нет. Российские чиновники должны работать на нашу страну, выполнять здесь функции. Те санкции, которые были введены до этого в отношении депутатов и сенаторов, — я не вижу в этом ничего страшного. Наша главная задача — развитие России, непосредственно работа, чтобы улучшилось благосостояние наших граждан, для этого мы работаем. США же делают всё возможное, чтобы ухудшить до конца отношения с нашей страной», — сказал он.

Также по теме «Оказались обоюдоострыми»: почему в США заговорили о чрезмерности санкций против России В США допустили, что применение антироссийских санкций может стать избыточным. Как заявил замглавы Минфина страны Уолли Адейемо,...

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал американские рестрикции бесполезными: «Никто не ездит в США, кроме каких-то туристов».

Также американские власти введут повышенные тарифы в отношении более чем 570 групп товаров из России на сумму около $2,3 млрд.

«Эти меры ограничат возможность России получать экономическую выгоду от продаж на американский рынок», — указывается в документе.

Кроме того, США введут ограничения против физических лиц и компаний, помогающих РФ обходить наложенные на неё санкции. В частности, им запретят приобретать произведённые в США товары и технологии, включая полупроводники. Под санкции также подпадут государственные оборонные предприятия, научно-исследовательские организации и несколько десятков других юридических и физических лиц, связанных с российским ОПК.

При этом указывается, что страны G7 намерены ограничить Россию в получении доходов, в том числе от добычи золота. В этой связи Минфин вынесет постановление о запрете импорта нового золота из РФ в США, чтобы воспрепятствовать участию России в официальном рынке драгметалла. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, экономические потери России из-за отказа стран Запада от импорта российского золота якобы составят $19 млрд в год.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, расчёт Вашингтона на то, что его пакеты санкций обрушат экономику РФ, не сработал.

«Сегодня золото продавать невыгодно. Слава богу, что они вводят такие санкции. Для России было бы гораздо выгодней, если бы они ввели эти санкции несколько лет назад и золотовалютные резервы у нас были бы на сегодня больше. Поэтому, к сожалению для Америки, всё, что они делают, — это бесполезно. И мы видим, что безрезультативность этих действий выводит из себя руководство США», — добавил парламентарий в разговоре с RT.

При этом в Кремле, комментируя намерения стран Запада, отметили, что рынок драгоценных металлов глобален, является достаточно большим, объёмным и очень разнообразным.

«Как и с остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Между тем 27 июня страны «Большой семёрки» приняли заявление по поддержке Украины. Среди прочего в документе говорится о намерении Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии продолжать удовлетворять потребности киевского режима в военной сфере, будет расширено сотрудничество по обмену данными, в том числе относительно информационной и морской безопасности. G7 также приложит усилия к увеличению экспорта украинской продукции.