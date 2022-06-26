Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян за рубежом геноцидом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала геноцидом заморозку банковских счетов россиян и белорусов в ряде зарубежных стран.

«Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид», — заявила она в эфире белорусского телеканала СТВ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый регулятор в условиях западных санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной своих резервов.

Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что Банк России готовился к возможности заморозки российских резервов, хотя и считал низкой вероятность данного шага.

Президент России Владимир Путин отметил, что заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт к негативным последствиям для самих этих стран.