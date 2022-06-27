Песков назвал воровством попытки использовать замороженные резервы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.

«Наша позиция хорошо известна: они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-либо образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», — цитирует его ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала геноцидом заморозку банковских счетов россиян и белорусов в ряде зарубежных стран.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый регулятор в условиях западных санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной своих резервов.

Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что Банк России готовился к возможности заморозки российских резервов, хотя и считал низкой вероятность данного шага.

Президент России Владимир Путин отметил, что заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт к негативным последствиям для самих этих стран.