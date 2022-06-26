Блинкен заявил, что Россия потеряет $19 млрд из-за запрета на импорт золота

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экономические потери России из-за отказа стран Запада от импорта российского золота оцениваются в $19 млрд в год.
Блинкен заявил, что Россия потеряет $19 млрд из-за запрета на импорт золота
  • РИА Новости

«Это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики. Она составляет $19 млрд в год, причём основная часть приходится на страны G7... Это значительно», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Блинкен добавил, что введённые антироссийские санкции со стороны западных стран оказывают влияние на экономику России. 

При этом президент России Владимир Путин заявил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Как отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Президент США Джо Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота.

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