В Турции сообщили о запросах Запада присоединиться к санкциям против России

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна периодически получает запросы Запада с призывом введения санкций против России.

«Систематического давления нет, но периодически такие запросы поступают. Но я уже сказал, что мы не можем этого сделать, так как это ударит по нашей экономике прежде всего», — сказал он в интервью телеканалу Haberturk.

Он также подчеркнул, что Турция играет посредническую роль между сторонами в украинском кризисе.

Кроме того, Калын заявил, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью Anadolu, что Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции в вопросе санкций против России, несмотря на то что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по присоединению Турции к санкционной политике.

В конце апреля Чавушоглу сообщил, что российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

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