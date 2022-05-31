Чавушоглу: Турция будет придерживаться принципиальной позиции по санкциям против России

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью Anadolu, что Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции в вопросе санкций против России, несмотря на то, что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по неподключению Турции к санкционной политике.
Чавушоглу: Турция будет придерживаться принципиальной позиции по санкциям против России
  • AP
  • © Maxim Shemetov/Pool

Он отметил, что среди стран есть такие, которые не принимают, но уважают позицию Турции.

«Мы будем придерживаться нашей принципиальной объективной политики до конца», — цитирует его РИА Новости.

Чавушоглу также заявил, что Анкара не намерена подключаться к санкциям против России.

В конце апреля Чавушоглу сообщил, что российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

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