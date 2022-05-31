Чавушоглу: Турция будет придерживаться принципиальной позиции по санкциям против России
- AP
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Он отметил, что среди стран есть такие, которые не принимают, но уважают позицию Турции.
«Мы будем придерживаться нашей принципиальной объективной политики до конца», — цитирует его РИА Новости.
Чавушоглу также заявил, что Анкара не намерена подключаться к санкциям против России.
В конце апреля Чавушоглу сообщил, что российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.