Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не намерена подключаться к санкциям против России

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет подключаться к санкциям против России.
Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не намерена подключаться к санкциям против России
  • Gettyimages.ru
  • © Xander Heinl

«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают, и её необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция чёткая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Чавушоглу заявил, что российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине».

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