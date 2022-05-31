Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не намерена подключаться к санкциям против России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет подключаться к санкциям против России.

«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают, и её необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция чёткая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Чавушоглу заявил, что российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине».