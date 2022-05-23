Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине»

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине». Об этом он сказал в ходе обращения к народу после заседания правительства страны.
Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, турецкие власти «чётко и мужественно» сказали российской стороне о своей позиции касательно «территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

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