Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине». Об этом он сказал в ходе обращения к народу после заседания правительства страны.

По его словам, турецкие власти «чётко и мужественно» сказали российской стороне о своей позиции касательно «территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.